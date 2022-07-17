الغرب ينظر بـ'ضيق أفق' لانضمام دول جديدة لـ'بريكس'

العالم - أوروبا

وذكرت الصحيفة أن وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية تغطي احتمال توسع "بريكس" "تحت شعار المواجهة بين الشرق والغرب".

وذكّرت الصحيفة بأن مجموعة "بريكس" تم تأسيسها من أجل التعاون المتكافئ والمتبادل بين الدول، وليس للمواجهات.

وأضافت أن نية بعض الدول الانضمام إلى "بريكس" نابعة من رفضها للنظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب.

وذكرت أن "أعضاء بريكس لديهم الرغبة والقدرة للقضاء على نقاط الضعف في الحوكمة العالمية، ولتحقيق هذا الهدف، تقوم "بريكس" بتنفيذ بعض المبادرات، على سبيل المثال، تأسيس بنك التنمية الجديد".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مؤخرا أن طهران تقدمت بطلب عضوية "بريكس"، كما أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن نية بلاده الانضمام للمجموعة، فيما تؤكد مصادر مختلفة نية تركيا والسعودية والمكسيك الالتحاق بالمجموعة.