الشيخ قاووق: النظام السعودي أساء للمسلمين بسماحه لطائرات الإحتلال بالتحليق فوق بلاد الحرمين

العالم - لبنان

وأضاف الشيخ قاووق خلال رعايته حفل تكليف للفتيات في بلدة ياطر الجنوبية قائلا: عندما يتعاون النظام السعودي أمنيًا وعسكريًا مع الكيان الصهيوني، يصبح شريكًا في عدوانيته على سوريا ولبنان وفلسطين، وكفى بذلك خيانة للأمة.

وأكد الشيخ قاووق أن "لبنان كان قبل المقاومة عنوان ضعف العرب والحلقة الأضعف، ولكن بمعادلة المقاومة، أصبح لبنان عنوان القوة لكل العرب، والحامي لبقية الكرامة على امتداد العالم العربي".



وأشار إلى أن "المقاومة هي الحصن الحصين للسيادة والكرامات والثروات اللبنانية، ونحن لا نراهن لا على وعود أميركية ولا على قمم عربية لنحمي السيادة ولنستعيد حقنا في ثرواتنا".



ولفت إلى أن "السفارة الأميركية تتصل بإعلاميين وسياسيين في لبنان للرد على خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لأن أميركا مغتاظة جدًا من معادلات المقاومة، ولأن هناك بعض السياسيين والإعلاميين يقبلون على أنفسهم أن ينجروا إلى التحريض على الفتنة الداخلية"، وأضاف: "هم كما خسروا في الماضي شرف المشاركة في تحرير الأرض، سيخسرون مجددًا شرف المشاركة في استعادة ثرواتنا النفطية والغازية".