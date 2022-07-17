قاليباف: مجلس صيانة الدستور صان جمهورية واسلامية الدولة رغم كل الهجمات

العالم - ايران

وخلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الأحد، هنأ قاليباف لمناسبة عيد الغدير واعتبره المؤشر والمعيار والميزان الابدي لتحديد مسار الهداية على مر الزمن وطريقا وضاء لصون تعاليم دين الإسلام المبين في ظل توجيهات الأئمة الطاهرين (ع).

كما هنأ بالذكرى الـ 42 لتأسيس مجلس صيانة الدستور وقال: بعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام (رض) ، أخذت هذه المؤسسة الثورية على عاتقها، على غرار الحركة الدستورية التقدمية ، مهمة حفظ الشريعة الإسلامية والدستور.

وأوضح رئيس مجلس الشورى: ان الإسلامية والجمهورية هما قاعدتا شرعية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حيث استطاع مجلس صيانة الدستور صونهما رغم كل الهجمات الداخلية والخارجية وعدم السماح بانحراف السكة عن الدستور.

كما هنأ قاليباف بيوم الرعاية والضمان الاجتماعي وأضاف: من واجبنا المؤكد أن ندعم بالكامل ونهتم بتمكين اصحاب الاحتياجات الخاصة وكل من يحتاج إلى دعم بأي شكل من الأشكال وفق القانون.

وتابع: في قانون الموازنة للعام الجاري، خصص مجلس الشورى الإسلامي 35 تريليون تومان كتسهيلات القرض الحسن لتمكين المستفيدين من خدمات لجنة الإغاثة والرعاية، لنشهد، عبر ترشيد هذه التسهيلات، خروج الشرائح المشمولة بالرعاية من دائرة الفقر.