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ألمانيا تخفض ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرضية

ألمانيا تخفض ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرضية
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

دلت معطيات Gas Infrastructure Europe و WindEurope، على أن ألمانيا خفضت بشكل طفيف معدل ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرضية.

العالم - أوروبا

ويشار إلى أن متوسط ​​معدل ملء المستودعات تحت الأرضية الألمانية، بلغ في 15 يوليو 64.44٪، وخلال يوم واحد ارتفع الرقم 0.05 نقطة مئوية مقارنة بـ 0.08 و 0.01 نقطة مئوية في الأيام السابقة.

ومن المعروف أن ألمانيا زادت بشكل أكبر من استجرار الغاز من مرافق التخزين تحت الأرضية، بعد وقف عمل خط نقل الغاز "السيل الشمالي"، لتنفيذ أعمال صيانة فنية دورية.

وتم وقف ضخ الغاز الروسي عبر هذا الخط إلى ألمانيا، من 11 إلى 21 يوليو.

وأدى نقص الغاز في السوق الألمانية إلى أن ألمانيا في 12 يوليو - لأول مرة منذ أربعة أشهر، منذ 4 أبريل - تحولت إلى سحب الغاز من منشآتها التخزينية.

من جهة أخرى، بلغ حجم توليد طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي في 16 يوليو 14.5٪ واقترب من مستوى أوائل يوليو.

وللمقارنة، بلغ متوسط ​​المؤشر الأسبوع الماضي 15.26٪، وفي الشهر الماضي - 11.23٪، وهو الحد الأدنى منذ بداية العام.

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ألمانيا تخفض ضخ الغاز في المستودعات تحت الأرضية

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