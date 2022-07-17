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إلغاء أكثر من 400 رحلة طيران في إيطاليا

إلغاء أكثر من 400 رحلة طيران في إيطاليا
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

ألغيت قرابة 400 رحلة جوية في إيطاليا ما بين محلية ودولية بسبب إضراب طواقم عدد من الشركات ذوي الرواتب المنخفضة.

العالم - أوروبا

وبحسب ما نشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" فقد انضم موظفو Ryanair وVolotea وeasyJet وMalta Air إلى الإضراب الذي استمر أربع ساعات، والذي سيستمر من 14 إلى 18 ساعة.

وأعلنت شركة الطيران الإيطالية "إيتا إيروايز"، إلغاء 122 رحلة، تمثل 40% من إجمالي رحلاتها. ووفقا لبيان النقابات العمالية، سيتوقف مراقبو الحركة الجوية في الخدمة الوطنية للطيران المدني في إيطاليا (ENAV) عن العمل.

وبحسب الصحيفة ستؤدي احتجاجات موظفي صناعة الطيران إلى صعوبات لـ 68000 مسافر. كان من الممكن أن تكون أكبر لو أن وكالة الدولة التي تتحكم في حق الإضراب لم تنجح في تقليصه من 24 إلى أربع ساعات.

ويطالب المحتجون بزيادة رواتبهم وتغيير ظروف العمل.

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