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الصحة الإيرانية: 13 وفاة و5751 إصابة جديدة بكورونا 

الصحة الإيرانية: 13 وفاة و5751 إصابة جديدة بكورونا 
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 13 وفاة و5751 إصابة بفيروس كورونا المعدي خلال الساعات الـ24 الماضة، داخل البلاد.

العالم - إيران

وفي تقريرها الصادر اليوم الأحد، أشارت الصحة الإيرانية إلى أن إجمالي عدد المصابين بمرض كورونا في البلاد بلغ 7 ملايين و278 ألفا و478 شخصا، وأن مجموع المتوفين تأثرا بهذا المرض أيضا، بلغ 141 ألفا و499 شخصا.

كما لفت البيان أن مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران بلغ لحد اليوم، 7 ملايين و68 الفا و337 شخصا.

وعن التطعيم العام ضد هذا الفيروس الوبائي، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 151 مليونا و235 ألفا و280 جرعة (الأولى والثانية والتعزيزية) من اللقاحات المضادة على صعيد البلاد لحد الآن.

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