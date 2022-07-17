بدء عودة الحجاج الإيرانيين من مطار المدينة المنورة

العالم - إيران

وبعد انتهاء مراسم الحج بدأ الحجاج الإيرانيون العودة إلى البلاد عبر مطار جدة، وهم الذين كانوا قد زاروا المدينة المنورة أولا قبل أداء مناسك الحج في مكة المكرمة.

ومن اليوم بدأت عودة الحجاج الذين كانوا قد وصلوا إلى الديار المقدسة عبر مطار جدة حيث أدوا مناسك الحج في مكة المكرمة ومن ثم زاروا المدينة المنورة.

ووصل الحجاج الإيرانيون البالغ عددهم نحو 39 ألفا و 600 حاج في إطار 301 قافلة إلى الديار المقدسة، ويعود 22 ألفا منهم عبر مطار جدة في إطار 93 رحلة جوية فيما يعود 17 ألفا عبر مطار المدينة المنورة إلى البلاد.

وتستمر عملية عودة الحجاج الإيرانيين إلى البلاد لغاية 29 تموز/يوليو الجاري.