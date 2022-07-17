بجملة واحدة.. السيد حسن نصرالله يتصدر نشرات الاخبار

العالم - لبنان

وتحدث السيد نصرالله عن معادلة جديدة واصفا فيها الذهاب للحرب أشرف من الجوع والاستسلام.

وكتبت سهاد معلقة:"بعد خطاب سماحة السيد حسن نصرالله و رسم معادلة "ما بعد بعد كاريش" .. «جيروزاليم بوست»: «إسرائيل» غير مستعدّة لحرب «باهظة الثمن» مع حزب الله!! ".

اما حسين غريب فقال:"في العام 2006 كان نصر تموز إختباراً عملياً لقدرة المقاومة في فرض معادلات للردع تتراكم مع الأيام وصولاً إلى معادلة النفط والغاز ومعادلة ما_بعد_بعد_كاريش… أما المرتزقون، المرتهنون في الداخل فوزنهم أقل من خيط في نسيج بيت_العنكبوت".

وغرد صالح عطية معلقا على كلام السيد نصرالله:"نعم الحرب اشرف.. وأعزّ.. من الوضع الذي يريد الأعداء إيصالنا اليه.. هذه رسالة أخطر وأهم من المسيّرات.. صريحة واضحة.. ليس مهما ماذا سيقول أقزام الداخل.. المهم ماذا سيفعل الأمريكي والصهيوني".