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بجملة واحدة.. السيد حسن نصرالله يتصدر نشرات الاخبار

الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

فرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بخطابه الاخير نفسه في الداخل والخارج وفي الزمان والمكان، إذ تصدّر مقدمات نشرات الأخبار المرئية والمسموعة وعناوين الصحف العريضة، ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والمعلقين والمحللين والخبراء.

العالم - لبنان

وتحدث السيد نصرالله عن معادلة جديدة واصفا فيها الذهاب للحرب أشرف من الجوع والاستسلام.

وكتبت سهاد معلقة:"بعد خطاب سماحة السيد حسن نصرالله و رسم معادلة "ما بعد بعد كاريش" .. «جيروزاليم بوست»: «إسرائيل» غير مستعدّة لحرب «باهظة الثمن» مع حزب الله!! ".

اما حسين غريب فقال:"في العام 2006 كان نصر تموز إختباراً عملياً لقدرة المقاومة في فرض معادلات للردع تتراكم مع الأيام وصولاً إلى معادلة النفط والغاز ومعادلة ما_بعد_بعد_كاريش… أما المرتزقون، المرتهنون في الداخل فوزنهم أقل من خيط في نسيج بيت_العنكبوت".

وغرد صالح عطية معلقا على كلام السيد نصرالله:"نعم الحرب اشرف.. وأعزّ.. من الوضع الذي يريد الأعداء إيصالنا اليه.. هذه رسالة أخطر وأهم من المسيّرات.. صريحة واضحة.. ليس مهما ماذا سيقول أقزام الداخل.. المهم ماذا سيفعل الأمريكي والصهيوني".

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شاهد بالفيديو.. بجملة واحدة.. السيد حسن نصرالله يتصدر نشرات الاخبار

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