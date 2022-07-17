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العراق: تركيا ستزيد الإطلاقات المائية خلال الأيام المقبلة

العراق: تركيا ستزيد الإطلاقات المائية خلال الأيام المقبلة
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، استعداد تركيا لزيادة الإطلاقات المائية إلى الأراضي العراقية خلال الأيام القليلة المقبلة.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان أن "وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه عقد صباح هذا اليوم اجتماعاً افتراضيا مع مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو، لمناقشة وضع الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للعراق، وتضمن الاجتماع طلب الوزير الحمداني من الجانب التركي إعادة النظر بخطة الأطلاقات المائية وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية".

وبحسب البيان، أبدى "المبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه استعداده للتعاون مع العراق بالإيعاز لمؤسسة المياه والسدود التركية لزيادة الإطلاقات المائية خلال الأيام القليلة القادمة وحسب الخزين المتوفر لديهم".

وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع الافتراضي الاتفاق بين الجانبين على إرسال وفد فني عراقي للاطلاع موقعيا على واقع الخزين المائي في السدود التركية ومناقشة الخطط التشغيلية لتلك السدود وفقا للخزين المتاح لتجاوز أزمة شح المياه الحالية التي يمر بها العراق".

هذا وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، حذر في وقت سابق، من أن العراق يواجه خطر فقدان أكثر من مليار متر مكعب من المياه خلال 20 عاما بسبب التغيرات المناخية والتوسع في إنشاء السدود.

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