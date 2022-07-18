السياسات التطبيعية وزعزعة الأمن في المنطقة – الجزء الثاني

العالم - نوافذ

وقال ضيف الحلقة الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور ان عملية التطبيع بدأت منذ نشوء الكيان الاسرائيلي في المنطقة.

وأضاف ان من فتح الباب لنشوء هذا الكيان الغاصب في المنطقة فتح الباب لتعزيز وجوده في هذه المنطقة وأكد ان كل المشاريع التي تلت إنشاء الكيان تهدف الى إدماج الكيان المصطنع وسط الإمة العربية والإسلامية التي ترفض وجود الكيان.

معن بشور أضاف ان فكرة ادماج الكيان الصهيوني في المنطقة ليست فكرة جديدة وكانت تنتعش مع كل تقدم يتم احرازه على جبهة انهاء الصراع مع البلدان العربية مشيرا الى انه كان من أول الشروط في اتفاقية كامب ديفيد مع مصر كان التطبيع لكن الشعب المصري أسقط التطبيع وكذلك الشعب الأردني أسقط اتفاقية وادي عربة وكلك الشعب الفلسطيني أسقط اتفاقية أوسلو.

من جهته قال الباحث والكاتب في الشؤون الإستراتيجية الدكتور علي حمية ان التطبيع مع الكيان الاسرائيلي منذ نشوء الممالك في الدول العربية.

وأضاف انه لولا صك التوقيع على نجاح مستقبل التطبيع ونشوءالكيان الاسرائيلي وبيع دولة فلسطين للكيان المحتل لما كان للمالك والانظمة العربية عمر في بلادها.

الدكتور علي حمية قال ان هناك تسريبات تؤكد بأن ملك الأردن عبد الله الأول والملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية كانا مطبعين مع الكيان الاسرائيلي عبر الأميركان.

وأشار الى ان الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر كان قد كشف عن خيانات كبرى من قبل دول عربية بشأن إنشاء الكيان المحتل في المنطقة مؤكدا ان هذه الأنظمة تمثل اليوم مشروع التطبيع. مشددا على ان الحفاظ على العروش هي ثمن بيع فلسطين.

بدوره قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الدكتور أحمد ويحان انه لا يمكن للمغرب بما في ذلك الدولة الإستفادة من التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف ان الدولة المغربية ستخسر ليس الصحراء التي بنيت عليها كل هذه الترهات وانما المغرب ككيان مهدد بالضياع مشيرا الى اصرار القادة الصهاينة على احتقار من يطبع معهم ومن يحترمهم.

الدكتور أحمد ويحان قال انه في نفس الاسبوع الذي تم فيه التوقيع على الاتفاقية المشؤومة مع كيان الاحتلال خرج نتنياهو شخصيا وألح على ان يدلي بتصريح وتعمد على أن يضع في خلفيته خريطة المغرب مبتورة من صحرائه.

وأكد ان الكيان الصهيوني يهدف الى تقسيم الى ستة كيانات وتقسيم الجزائر الى خمسة كيانات مشيرا الى انه قام بتأليف كتاب يشرح الخطة الإسرائيلية في المغرب العربي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

معن بشور – الأمين العالم السابق للمؤتمر القومي العربي

د. علي حمية – باحث وكاتب في الشؤون الإستراتيجية

د. أحمد ويحان – رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع