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ايران في المرتبة الأولى عالميا في أولمبياد البايولوجيا

ايران في المرتبة الأولى عالميا في أولمبياد البايولوجيا
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أحرز فريق الطلاب الوطني الإيراني المركز الأول في أولمبياد علم الأحياء الدولي IBO لعام 2022 في دورته الـ 33 الذي أقیم في أرمينيا بفوزه أربع ميداليات ذهبية.

العالم - ايران

وأعلنت المنظمة الوطنية لتنمية المواهب عن فوز فريق الطلاب الوطني بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد علم الأحياء الدولي IBO لعام 2022 بدورته الثالث والثلاثين والذي اقيم بعاصمة أرمينيا يريفان خلال الفترة من 10 إلى 18 تموز الجاري.

وفاز الفريق الطلابي الإيراني المكون من 4 أعضاء في هذه المنافسات، بأربع ميداليات ذهبية واحتل المركز الأول من بين 65 بلدا مشاركا في الأولمبياد.

وحاز مهدي افشاري وامیررضا زینالي ومحمدامین كياني،ومحمدمهدی رحیم بور الميدالية الذهبية في هذه المنافسات.

تألق الطلاب الإيرانيین في الأولمبياد العالمي للفيزياء 2022

كما تمكن فريق الطلاب الوطني الإيراني من الفوز بميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية في منافسات الأولمبياد العالمي للفيزياء لعام 2022 الذي نظمت سويسرا دورته الـ 52.

و‌أحرز دانیال حسین‌تبار ومحمدصدرا حسینی، الميداليةالفضیة في هذه المنافسات فيما تقلد طاها علی‌محمدي، ورادمهر فتحي وبهراد جهاني الميدالية البرونزیة.

وأقیمت منافسات الأولمبياد العالمي للفيزياء لعام 2022 الذي نظمت سويسرا دورته الـ 52 “عن بعد” على مدى خمسة أيام من 11 إلى 14 تموز الجاري بمشاركة 375 طالباً وطالبة مثلوا 75 دولة من أنحاء العالم.

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