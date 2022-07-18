الصهيونيان نتنياهو وبن غفير في مقدمة استطلاع للرأي

العالم - الاحتلال

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته /القناة "13"/ العبرية، أن "حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 32 مقعدًا، والحركة الكهانية بزعامة بن غفير، ستحصل على 13 مقعدًا في حال وقوفه على رأس حزب الصهيونية الدينية، وحزب ييش عتيد، الذي يقوده رئيس الحكومة الانتقالية يئير لبيد، سيحصل على 22 مقعدا".

وأشار الاستطلاع إلى أن "حزب يمينا، الذي ترأسه وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، لن يتجاوز نسبة الحسم، مع العلم أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، هو الذي كان يقود الحزب حتى إعلانه أخيرا نيته عدم الترشح في الانتخابات المقبلة".

وفيما يتعلق بتحديد هوية الشخص الأنسب لتولي منصب رئاسة الوزراء، رأى 45 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو الأفضل، في حين رأى 32 بالمئة أنه لبيد.

يشار إلى أن الحركة "الكهانية" تطالب بطرد الفلسطينيين وتدشين الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، فضلا عن مطالبتها بتصفية الحقوق السياسية لفلسطينيي الداخل.