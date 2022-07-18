ضجة كبيرة بعد تصحيح البيت الأبيض لما قاله بايدن عن خاشقجي

العالم - السعودية

ويأتي ذلك بعد أن تراجع البيت الأبيض عن تصريح جو بايدن حول ما قاله للأمير محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي خلال قمة جدة مؤخرا، حيث أن بايدن رد (قبل التصحيح) على سؤال وجه له، عن ما إذا كان الوزير السعودي عادل الجبير يقول الحقيقة، عندما قال إنه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد بقتل خاشقجي، بالقول: “لا”.

وقام البيت الأبيض رسميا بتصحيح التصريح، حيث جاء التعديل الجديد متوافقا مع رواية الجانب السعودي على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، الذي قال إن بايدن لم يثر أمام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، موضوع مسؤوليته عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وبين التصحيح حذف البيت الأبيض الكلمة التي تشير إلى أن بايدن تحدث عن مسؤولية محمد بن سلمان الشخصية عن جريمة مقتل خاشقجي واستبدلها بعبارة “كنت أظنك مسؤولا عنها”.

وفي مواقع التواصل الاحتماعي، تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا التصحيح، حيث قال الكاتب السعودي، إدريس الدريس: “البيت الأبيض يتراجع عن تكذيب كلام الجبير ويقر بما ذكره في اللقاء عن حوار بايدن والأمير محمد بن سلمان حول جريمة خاشقجي”.

وقال حساب آخر: “بعد تلويح السعودية بنشر فحوى للاجتماع، البيت الأبيض يتراجع ويصدر تعديل لروايته حول خاشقجي لتتماشى مع الرواية السعودية الرسمية : لم تكن اتهامات هي ظنون وتفكير”.