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مراسل العالم: وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل الى العاصمة الايرانية طهران يوم غد الثلاثاء

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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