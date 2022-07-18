اعلان نتائج اجتماع رئاسة البرلمان العراقي مع رؤساء الكتل النيابية

العالم - العراق



وتقرَّر خلال الاجتماع:



1. المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم، وبحسب الجدول المرفق مع البيان.



2. إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. وبناءً على طلب نائب الرئيس السيد شاخوان عبد الله والقوى الكردية، ومن أجل أن تكون هناك مساحة من الوقت للوصول إلى تفاهم بينها؛ تم تحديد اجتماع ثانٍ لرؤساء الكتل النيابية يوم الخميس المقبل؛ لبحث ما توصَّلت إليه القوى الكردية بهذا الصدد.

3. جلسات المجلس للفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى تبدأ في الأسبوع المقبل، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، وسيُعلن جدول أعمالها لاحقاً.





هذا وكشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع نيابية لتحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس كتلة سند الوطنية المنضوية، في الإطار، أحمد الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاجتماع الذي عقدته الكتل النيابية، مع رئاسة البرلمان، ركز على قضيتين، الاولى بدء الفصل التشريعي وتحديد مشاريع القوانين التي تناقش ضمن الفضل التشريعي الثاني"، مبينا أن "الكتل السياسية اتفقت على عدد من القوانين التي ستتم قراءتها او التصويت عليها".

وأضاف، أن "الامر الثاني الذي تمت مناقشته هو تحديد موعد الجلسة وكان اصرار من الاطار التنسيقي أن تكون الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية ولم نقبل بتأجيلها"، موضحا أن "بعض الكتل طالبت بأن يكون هناك اجتماع اخر لرؤساء الكتل النيابية مع رئيس البرلمان الخميس المقبل لتحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ".

وأشار إلى أن "الجلسة الاولى ستكون لانتخاب رئيس الجمهورية وهناك تواقيع جاهزة لتحقيق ذلك"، مؤكداً التوجه "نحو التوافق والدفع بالتفاهم مع الكتل النيابية سواء بانتخاب رئيس الجمهورية او الاستحقاقات الاخرى".

وعقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية.

بدروها أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد، النائب سروة عبد الواحد، مخرجات اجتماع رئاسة مجلس النواب برؤساء الكتل النيابية، فيما أكدت وجود شبه اتفاق على تحديد الأسبوع المقبل موعداً لبداية الفصل التشريعي الثاني.

وقالت عبد الواحد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماع اليوم، ناقش إدراج بعض القوانين الموجودة في الأصل داخل أروقة مجلس النواب والمرسلة من مجلس الوزراء، ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة".

وأضافت، أن "هناك شبه اتفاق بين الكتل على تحديد الأسبوع المقبل ليكون بداية لعقد جلسات الفصل التشريعي الثاني"، موضحاً أنه "تم الحديث داخل الاجتماع عن الاستحقاقات الدستورية".

ولفتت إلى أن "مجلس النواب بانتظار اتفاقات رؤساء الأحزاب السياسية لأنها هي التي تحسم موضوع رئاستي الجمهورية والوزراء وبعد ذلك سيتم الاتفاق على تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وأشارت إلى أن "الاجتماع تطرق إلى تمكين المعارضة داخل اللجان النيابية سواء أكان في رئاسات اللجان أم نائب رئيس مجلس النواب ومن حق المعارضة شغل رئاسة اللجان النيابية".