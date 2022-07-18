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بالفيديو..احتفالات شعبية واسعة بعيد الغدير في العاصمة طهران

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم بإحياء الشعب الايراني لعيد الغدير الأغر في العاصمة الايرانية طهران بمسيرة احتفالية حاشدة في شارع وليعصر.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا أن العديد من المواكب شاركت في هذه المسيرة الغديرية يبلغ طولها 10 كيلومترات.

ويظهر سكان العاصمة طهران فرحتهم وسرورهم بحلول عيد الغدير الأغر في شارع وليعصر، أحد أطول شوارع العاصمة في الساعة 18 إلى 22 مساءً حسب التوقيت المحلي.

ويشارك في هذه الضيافة الكبيرة أكثر من 600 موكب لتقديم الخدمات المتنوعة والواسعة للضيوف، إضافة إلى تحضير أكثر من مليوني وجبة غذائية ووجبة خفيفة سيتم توزيعها على الضيوف المشاركين في احتفالات عيد الغدير الأغر.



كما سيتم إهداء حزم متنوعة ولعب للأطفال والفتيان، بالإضافة إلى انتشار 70 فرقة موسيقية لتقديم الأغنيات في هذه المناسبة، حيث سيشارك في الاحتفالات فنانون مفضلون لدى الأطفال، ومقدمو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ليساهمون في إدخال السرور على نفوس المؤمنين.

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