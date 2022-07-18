كييف: المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط بعد هزيمتها

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صرح كوليبا في مقابلة مع صحيفة "فوربيس أوكرانيا"، اليوم الاثنين، "الكل يفهم أن المفاوضات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالوضع في الجبهة. أقول لجميع الشركاء شيئا بسيطا، يجب أن تجلس روسيا إلى طاولة المفاوضات بعد الهزيمة في ساحة المعركة. وإلا ستكون لغة الإنذارات مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه لا توجد الآن أسس للمفاوضات مع روسيا.

وقال كوليبا إن كييف ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع مينسك إذا عبرت القوات المسلحة البيلاروسية الحدود الأوكرانية، "لقد قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا فور بدء هجوم واسع النطاق. كما سيتم قطعها مع بيلاروسيا إذا عبرت القوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا حدود أوكرانيا."

في غضون ذلك، أشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إلى أن الوفد المفاوض الأوكراني لا يحافظ على أي اتصالات مع روسيا بعد التوصل إلى اتفاقيات اسطنبول، وإذا استؤنفت المفاوضات الروسية الأوكرانية، فإن الظروف بالنسبة لها ستكون مختلفة تماما، قائلا: "لقد انقطعت (المفاوضات) بعد اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقيات اسطنبول. بعد ذلك لم يحافظ الوفد الأوكراني ولا يحافظ على أي اتصالات معنا. لذا إذا استؤنفت المفاوضات الآن، فالشروط مختلفة تماما. حتى الآن، لا يوجد اهتمام من جانب كييف، وكذلك من جانب الدول الغربية".