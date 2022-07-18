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الصين ترد على إعلان بايدن لتطوير شبكات الجيل الخامس والسادس للتفوق عليها

الصين ترد على إعلان بايدن لتطوير شبكات الجيل الخامس والسادس للتفوق عليها
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

ردت الصين، اليوم الاثنين، على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده والمملكة العربية السعودية ستتعاونان في تطوير شبكات "الجيل الخامس والسادس" للتفوق على تلك الموجودة في بكين.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، من أن "أي محاولة للتدخل في تطوير وتطبيق شبكة" الجيل الخامس" والتعاون من خلال الوسائل الإدارية، أو حتى اللجوء إلى التنمر والإكراه لن يؤدي إلا إلى إعاقة للوصول إلى "الجيل الخامس" في كافة أنحاء العالم، لا سيما في البلدان النامية، والأهم من ذلك أنه يتنافى مع مبدأ المنافسة العادلة، ويتعارض مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".

وتابع وينبين: "نعتقد أن الغالبية العظمى من دول العالم، بما في ذلك دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج(الفارسي)، ستتخذ قرارات سياسية مستقلة بناء على مصالحها الخاصة، وستخلق بيئة أعمال مفتوحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات من الصين وأماكن أخرى في العالم".

كما لفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في حديثه إلى أن تقنية "الجيل الخامس" هي "ابتكار تكنولوجي يمكن للعالم أن يشاركه، وفي السنوات الأخيرة أقامت الدول وشركات النقل في الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج(الفارسي)، تعاونا ممتازا مع الشركات الصينية في قطاع "الجيل الخامس"، الأمر الذي أفاد الناس من كلا الجانبين بشكل كبير، وقد كان لهذا تأثير تجريبي على الجهود المبذولة لتطوير تعاون "الحزام والطريق" عالي الجودة، كما أنه دليل على جودة وأمن وموثوقية تقنيات المعلومات الصينية".

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