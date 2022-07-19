الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديوغرافيك.. مراسل صهيوني في مكة والأراضي المقدسة

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

مسؤول صهيوني: نسير باتجاه التطبيع مع السعودية

ماذا يعدّ الاسرائيلي في الكواليس مع دول التطبيع للمنطقة؟

قناة عبرية: محمد العيسى شيخ صهيوني يخدم مصالحنا!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرلمان العراقي يحدد شرط عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

اليهود يدنسون الحرم ومشاعر المسلمين

لدى استقباله اردوغان ؛ قائد الثورة : اي هجوم على شمال سوريا سيخدم الارهابيين فقط

فيرشينين: قمة الدول الضامنة لعملية أستانا ستبحث كل المسائل المهمة

توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وغازبروم الروسية

الخارجية الروسية: جنيف تتحول إلى مكان أقل حيادية في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية