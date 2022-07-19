مظاهرة بريف القامشلي تنديداً بممارسات "قسد" والاحتلال الأمريكي

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن أهالي قرية تنورية الغمر بمنطقة القامشلي تجمعوا بمشاركة أهالي من قرية مجاورة على الطريق العام في مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا “قسد” واستهتارها بأرواح المدنيين في مناطق انتشارها بعدما أقدمت سيارة عسكرية تابعة للميليشيا أمس على دهس طفل ما أدى إلى وفاته.

وأضافت المصادر إن المتظاهرين الغاضبين قطعوا الطريق العام بالإطارات المشتعلة ورشقوا سيارات ميليشيا “قسد” بالحجارة وسط دعوات لطرد الميليشيا من مناطقهم وإنهاء وجودها ومنعها من الدخول إلى قرى وبلدات المنطقة.

وتكررت حالات الدهس في المنطقة من قبل مسلحي الميليشيا وهذه الحالة هي الثالثة في القرية خلال العام حيث سبقتها حادثة دهس لطفلة وسيدة جراء السرعة الزائدة والرعونة وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين.

المصدر: سانا