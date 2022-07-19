الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مظاهرة بريف القامشلي تنديداً بممارسات "قسد" والاحتلال الأمريكي

مظاهرة بريف القامشلي تنديداً بممارسات
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

خرج أهالي قرية تنورية الغمر في منطقة القامشلي بمظاهرة تنديداً بميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وممارسات مسلحيها بحق الأهالي واستقوائها بالاحتلال الأمريكي على أبناء المنطقة وتحكمها بالتعاون مع قوات الاحتلال بمفاصل الحياة العامة في مناطق انتشارها.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن أهالي قرية تنورية الغمر بمنطقة القامشلي تجمعوا بمشاركة أهالي من قرية مجاورة على الطريق العام في مظاهرة احتجاجية ضد ممارسات ميليشيا “قسد” واستهتارها بأرواح المدنيين في مناطق انتشارها بعدما أقدمت سيارة عسكرية تابعة للميليشيا أمس على دهس طفل ما أدى إلى وفاته.

وأضافت المصادر إن المتظاهرين الغاضبين قطعوا الطريق العام بالإطارات المشتعلة ورشقوا سيارات ميليشيا “قسد” بالحجارة وسط دعوات لطرد الميليشيا من مناطقهم وإنهاء وجودها ومنعها من الدخول إلى قرى وبلدات المنطقة.

وتكررت حالات الدهس في المنطقة من قبل مسلحي الميليشيا وهذه الحالة هي الثالثة في القرية خلال العام حيث سبقتها حادثة دهس لطفلة وسيدة جراء السرعة الزائدة والرعونة وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين.

المصدر: سانا

تصنيف :

روابط ذات صلة

التحركات التركية شمال سوريا ستفشل لهذه الاسباب..

مقتل 3 مسلحين لـ"قسد" برصاص مجهولين شرقي سوريا

"قسد" المدعومة أميريكاً تخطف 10 سوريين في ريف الحسكة

واشنطن تنْشط شمال سوريا.. مقترحاتٌ لاسترضاء 'قسد'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لدى استقباله اردوغان ؛ قائد الثورة : اي هجوم على شمال سوريا سيخدم الارهابيين فقط

فيرشينين: قمة الدول الضامنة لعملية أستانا ستبحث كل المسائل المهمة

توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وغازبروم الروسية

الخارجية الروسية: جنيف تتحول إلى مكان أقل حيادية في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

العراق.. دعوة لإبعاد العشائر الأصيلة عن الصراعات السياسية

مظاهرة بريف القامشلي تنديداً بممارسات "قسد" والاحتلال الأمريكي