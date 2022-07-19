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بوريل: العقوبات ضد روسيا لن توقف العملية العسكرية في أوكرانيا

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١١ بتوقيت غرينتش

موقف اوروبي جديد يخرج بخصوص الحرب في أوكرانيا. المفوض الاوروبي لشؤون الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل، اعترف بأن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا لا يمكن أن توقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

العالم - اوروبا

واضاف ان العقوبات ستخلق الكثير من المشاكل الاقتصادية لروسيا. واضاف ان الفرضيات التي تقول أن عقوبات الاتحاد الأوروبي غير مجدية هي أخبار مضللة. ودعا بوريل الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها، وذلك في ظل ازدياد تذمر الأوروبيين من آثارها عليهم.

وقال بوريل: الحرب في أوكرانيا ستستمر. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم هذا البلد بكل ما هو ضروري، واتخذ وزراء الخارجية قرارا سياسيا بتخصيص 500 مليون يورو إضافية لتمويل مساعدات عسكرية جديدة. أنا متأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتمد على الإرهاق الديمقراطي. لا تستطيع المجتمعات الأوروبية تحمل هذا التعب.

الاتحاد الاوروبي اكد كذلك ان استئنافَ تصديرِ الحبوب من أوكرانيا هو مسألةُ حياةٍ أو موت. واضاف ان هناك أملا في التوصلِ إلى اتفاقِ هذا الأسبوع لفتحِ ميناءِ أوديسا، وأنّ حياةَ عشراتِ آلاف الأشخاص تعتمدُ على هذا الاتفاق الذي يَجرى التفاوضُ بشأنِه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا و الأممِ المتحدة.

اما نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف فقد اشار الى ان بلاده ستنتصر في أوكرانيا وستحدد شروط اتفاق سلام مستقبلي مع كييف. وأضاف ان موسكو ستحقق جميع أهدافها بهذه العملية.

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بالفيديو.. بوريل: العقوبات ضد روسيا لن توقف العملية العسكرية في أوكرانيا

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