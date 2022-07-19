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احتجاز سفينة روسية في الهند.. والسبب

احتجاز سفينة روسية في الهند.. والسبب
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

احتجزت السلطات الهندية السفينة الروسية "MV MAIA-I" لعدم دفع رسوم الوقود الإضافية لشركة Bunker Partner" OU" الإستونية.

العالم - أسيا والباسفيك

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" المحلية، فقد تم احتجاز سفينة تحمل شحنة أسلحة للبحرية الهندية بأمر من محكمة في ميناء كوتشي بولاية كيرالا الهندية. وذكر التقرير أن محكمة كوتشي أصدرت مذكرة التوقيف عقب دعوى قضائية رفعتها شركة الخدمات الساحلية الإستونية Bunker Partner OU. ووأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تطالب بدفع تكلفة تحميل الوقود بمبلغ 23503 دولارات.

في غضون ذلك، أفادت السفارة الروسية لدى الهند بأنها على علم باحتجاز سفينة شحن روسية في ميناء كوشين الهندي،على متنها شحنة عسكرية للقوات المسلحة الهندية.

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