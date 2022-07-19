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أرمينيا تقرر سحب جميع جنودها من ناغورنو كاراباخ بحلول أيلول المقبل

أرمينيا تقرر سحب جميع جنودها من ناغورنو كاراباخ بحلول أيلول المقبل
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤولون أنّ أرمينيا ستسحب جميع جنودها من منطقة ناغورنو كاراباخ، المتنازع عليها، التي خاضت بشأنها حربين مع أذربيجان، بحلول أيلول/سبتمبر.

العالم - أوروبا

وقال الأمين العام لمجلس الأمن الأرميني،أرمين غريغوريان لوكالة الأنباء الرسمية "أرمينبرس"، اليوم الثلاثاء، إنّ "وحدات القوات المسلحة الأرمينية تواصل العودة إلى أرمينيا منذ وقف إطلاق النار، والعملية شارفت نهايتها وستكتمل في أيلول/سبتمبر"، مشيراً إلى أنّ عناصر حفظ السلام الروس في ناغورنو كاراباخ "يضمنون" أمن السكان من أصول أرمنية هناك.

وانتقد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الأسبوع الماضي، ما وصفه بـ"البطء الشديد" في الانسحاب الأرميني.

والتقى وزيرا خارجية البلدين في العاصمة الجورجية تبيليسي، نهاية الأسبوع الماضي، في أول محادثات مباشرة منذ الحرب تناولت، بحسب تقارير، اتفاقيةً توصل إليها علييف ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، في أيار/مايو، بوساطة الاتحاد الأوروبي.

كذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني، في نيسان/أبريل وأيار/مايو، لبحث اتفاق للسلام بوساطة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

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