كنعاني: زيارة بايدن للمنطقة هي مناورة سياسية لتحسين موقع اميركا الاقليمي

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وتابع كنعاني: بالطبع فان الكيان الصهيوني أكد على هذا الغرض من الزيارة أكثر من أي جهة أخرى وروج لها في وسائل الإعلام.

واضاف: نعتقد أن هذه الرحلة وقبل ان تكون مجرد رحلة لبلورة إجماع إقليمي ضد الجمهورية الإسلامية، كانت بسبب الحاجة الماسة التي أرادت الحكومة الأمريكية والنظام الصهيوني القيام بها لأسباب داخلية ودولية، وأعتقد أن مصالحهم كانت المرجحة اولا . يعني أن الحكومة الأمريكية لديها احتياجات انتخابية داخلية، وحكومة السيد بايدن لا تتمتع بشعبية جيدة ومقبولة لاجراء وانجاح انتخابات الكونجرس المقررة قريبا بسبب الظروف الداخلية، والكيان الصهيوني يعاني من ظروف داخلية هشة وغير مستقرة ، وتغيير الحكومات في الكيان الصهيوني ادى إلى وضع جديد وغير مسبوق داخل هذا الكيان، وازداد الاستياء الداخلي داخل الكيان ، والتنافس الداخلي بين أحزاب الكيان الصهيوني ارتفع بشكل كبير.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الى أن هذه الزيارة وقبل ان يكون هدفها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم الدعاية، كانت لإعادة بناء صورة أمريكا في المنطقة وإصلاح الوضع الداخلي للكيان الصهيوني، بعبارة اخرى كانت مناورة سياسية أرادت أمريكا والكيان الصهيوني الحصول عليها، لتحسين موقعهما الإقليمي ومحاولة خلق تقارب سياسي جديد بين الكيان الصهيوني والأطراف الإقليمية.

وأكد كنعاني على أن الحكومة الأمريكية لم تنجح في كلا الهدفين المذكورين ، بالإضافة إلى حقيقة أن الكيان الصهيوني أساسً لا يمكن أن يكون شريكا موثوقا به للدول العربية والإسلامية في المنطقة ، لذلك فإن تحليل غالبية الخبراء والمراقبين السياسيين الإقليميين والدوليين هو أن زيارة بايدن لم تكن ناجحة وفشلت في تحقيق الأهداف المحددة سلفا لهذا البلد وللكيان الصهيوني.