بدء استجواب الغنوشي ووقفة أمام المحكمة تنديداً بمحاكمته

العالم - خاص بالعالم

أنصار حركة النهضة نفذوا وقفة مساندة للغنوشي أمام قطب مكافحة الإرهاب وسط تعزيزات امنية مكثفة فيما وصفت قيادات النهضة محاكمة الغنوشي بالمفتعلة قبل ايام على انطلاق الاستفتاء على الدستور الجديد.

الايام الأخيرة من الحملة الخاصة بالاستفتاء شهدت حراكا متناميا للاطراف المساندة للرئيس قيس سعيد مقابل غياب شبه كامل لانشطة المعارضة.

المساندون اعتبروا مشروع الدستور الجديد حلا لمشاكل التونسيين داعين المواطنين للتصويت عليه بنعم.

وقالت عضو مكتب وطني لحراك 25 جويلية إيناس الدخيلي: الدستور اقتصادي واجتماعي بامتياز، دستور اسسه آراء الشعب الذي تمثل في النخبة القانونية. نحن ندعم القرارات وليس الاشخاص.

سهام النقد تركزت اساسا على عمل هيئة الانتخابات حيث اعتبرت شبكة مراقبون ان الهيئة فشلت في الخطة الاتصالية المتعلقة بمنهجية توزيع الناخبين وحماية منظومة تحيين مراكز الاقتراع بما قد يؤدي إلى حالة من الارتباك يوم الاقتراع حسب الشبكة.

مشهد سياسي متقلب تحكمه توازنات متغيرة باستمرار.