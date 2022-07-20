هوية منفذ عملية القدس تصدم الأمن "الإسرائيلي"

العالم - فلسطين

وقالت مواقع عبرية، نقلا عن مصادر أمنية، أن منفذ العملية هو إسماعيل نمر (44 عاما) من رام الله، وهو يحمل تصريح رجال أعمال "بي أم سي"، والذي يمكنه أيضا من السفر عبر مطار اللد "بن غوريون"، ويمكنه الدخول بواسطة السيارة عبر مختلف المعابر إلى الاراضي المحتلة.

وأطلق مصور صحافي إسرائيلي النار على فلسطيني، بعد أن هاجم بمفك سائق حافلة "إسرائيلية" بالقرب من مفرق "راموت" بالقدس، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، فيما وصفت جروح "الإسرائيلي" بالخطيرة.

وأثار روعى شارون، محلل قناة "كان" حيرة الأمن الإسرائيلي حيال هوية منفذ هذه العملية، معتبرا أن شخص يملك شركة تعمل بالملايين سنويان ويحمل مثل هكذا تصريح، شيء غير مسبوق ويثير الكثير من الاسئلة والتحديات في وجه الأمن الإسرائيلي.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية الطعن، وقالت في بيان لها: إن عمليات المقاومة المستمرة هي رسالة شعبنا الوحيدة للاحتلال، ولا إعلان يعلو فوق إعلان المقاومة في القدس، وليس للمغتصبين في أرضنا إلا الرحيل.