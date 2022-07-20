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العنصرية الغربية ضد روسيا وحدتها مع ايران والصين

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

الكاتب والباحث السياسي د. محمد نورالدين ان العنصرية الغربية تجاه روسيا ساهمت في التقريب بين الدول المستهدفة من قبل السياسات الغربية.

العالم - مع الحدث

وقال نورالدين في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان روسيا كانت تتوقع حسم الحرب في اوكرانيا اسرع مما استغرقته من مدة حتی الان، لكنها تفاجأت بالموقف الغربي والحصار والعقوبات الغربية عليها.

وأضاف ان العنصرية الغربية في الحرب الروسية علی اوكرانيا تجلت في نوع جديد من عنصرية البيض ضد بعض الامم ورأت ان اميركا واوروبا هم الحضارة وغيرهم حتی روسيا والصين والدول العربية هم دول متخلفة.

وأكد ان هذه النظرة ساهمت في التقريب بين الدول التي تشعر انها مستهدفة من قبل السياسات الغربية وعلی رأس هذه الدول المتقاربة مع روسيا هما ايران والصين.

وأشار الباحث السياسي سعيد شاوردي الی القمة الثلاثية بين روسيا وايران وتركيا في طهران مؤكداً ان روسيا ستستمر في دعمها للمفاوضات النووية خاصة انها حصلت علی تطمينات من قبل ايران انها في حال العودة الی الاتفاق النووي سوف تبقی تنسق مع روسيا في مجال بيع النفط والغاز ولن تنسی فضل روسيا في الوقوف الی جنب ايران.

وأوضح ان روسيا كان لديها مخاوف من عودة ايران الی الاتفاق النووي وتزويد العالم بالطاقة والنفط ثم استغناء العالم عن الطاقة الروسية.

وبيّن شاوردي ان ايران لن تثق بالولايات المتحدة واوروبا لانهم غيرجديرين بالثقة وايران ستبقی تفضل التحالف مع روسيا.

وأكد الدبلوماسي الروسي السابق ان قمة طهران الثلاثية لم تكن رداً علی جولة الرئيس الاميركي جو بايدن في المنطقة وزيارته للسعودية و"اسرائيل"، فلقد كان مخطط لعقد هذه القمة قبل جولة بايدن، الا ان القمة كان لها تأثيراً علی مجريات جولة بايدن وستفشل ما يتم التخطيط له بإنشاء ناتو عربي – اسرائيلي لأن روسيا ضد هذه الفكرة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6274178

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