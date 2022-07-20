روسيا تُحمل أمريكا وبريطانيا مسؤولية أي مواجهة مُحتملة مع أوروبا

العالم - روسیا

وقال في تصريحات صحفية: “الولايات المتحدة وبريطانيا ترغبان عبر تسليحهما أوكرانيا، في دفع روسيا لمواجهة أوروبا”، حسبما نقل موقع قناة “روسيا اليوم”، الأربعاء.

وكشف لافروف عن إبعاد الدول الغربية كييف عن أي فرصة للتفاوض مع موسكو، متهما الجانب الأوكراني بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينكسي، بعدم الرغبة في التفاوض “بشكل جاد”.

وأضاف: “أنا على يقين أن أوكرانيا لن تتاح لها فرصة التفاوض مع روسيا، طالما يتم إبعادها عن أي خطوة بناءة”.

وأوضح أن إصرار القوى الغربية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي على ضرورة التفاوض بعد انتصار كييف ما هو إلا “محاولات يائسة لن تؤدي إلى نتيجة”.

وحول إمكانية نشوب صراع نووي بين موسكو والدول الأوروبية، شدد لافروف على عدم جدوى هذه الحرب.

وتابع: “الحرب النووية ليس فيها منتصر، لذلك لا يمكن أن تنشب”.

وقال وزيرُ الخارجيةِ الروسي، سيرغي لافروف، إنّ المهامَ الجغرافية للعمليةِ العسكرية الروسية الخاصة لحمايةِ دونباس قد تغيرت؛ ولم تعد تقتصر على دونيتسك ولوغانسك فحسب.



وأضاف لافروف أنّ الولاياتِ المتحدةَ الأمريكية وبريطانيا موجودتان على مسافةٍ آمنة بينما يتضرر الاقتصادُ الأوروبي وحدَه.

وأطلق الجيش الروسي عملية عسكرية ضد أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تبعه رفض غربي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.