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خلال حفل زفاف.. حصيلة ضحايا غرق مركب نهري في باكستان ترتفع الى 50 قتيلا

خلال حفل زفاف.. حصيلة ضحايا غرق مركب نهري في باكستان ترتفع الى 50 قتيلا
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تخطت حصيلة ضحايا غرق مركب كان يقل مدعوين إلى حفل زفاف في نهر السند في باكستان الـ50 قتيلا، بعدما أعلن المسؤولون أن الأمل بالعثور على ناجين أصبح معدوما.

العالم - باكستان

وكان المركب يقل نحو 100 راكب، ما يتخطى قدرته الاستيعابية، لدى غرقه الاثنين في نهر السند في مقاطعة صادق آباد بإقليم البنجاب في وسط البلاد.

وإلى الآن تم انتشال جثث 26 شخصا بينهم نساء وأطفال، لكن مسؤولين قالوا إن المفقودين عددهم مماثل وباتوا في عداد القتلى.

وقال المتحدث باسم السلطات المحلية كاشف نصار غيل في تصريح لوكالة فرانس برس "مضى أكثر من 48 ساعة على الحادث لذا فإن فرص العثور على ناجين أصبحت معدومة".

وأضاف كاشف نصار غيل أن غالبية الناجين رجال تمكنوا من السباحة إلى ضفاف النهر.

وغالبا ما يستخدم سكان الأرياف في باكستان القوارب للتنقل لا سيّما وأنّها أرخص ثمنا من وسائل النقل البري، لكن مع ذلك، فإن طبيعة المجتمع المحافظ في باكستان تثني النساء عن تعلم السباحة.

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