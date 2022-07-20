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اخلاء سبيل راشد الغنوشي بعد ساعات على توقيفه

الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

بعد نحو عشر ساعات من التحقيق والاستجواب وتقديم تسعة عشر مرافعة.. أخلى القضاء التونسي سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تم توقيفه بتهم تبييض أموال وتلقي مبالغ مالية من الخارج بشكل غير قانوني فيما يعرف بقضية جمعية نماء تونس.

العالم – تونس

وفور خروجه من المحكمة اعتبر الغنوشي أن إطلاق سراحه تأكيد على أن الجهات التي فشلت في إلحاق الهزيمة بالنهضة في الانتخابات فشلت أيضا في فبركة القضايا ضده.

و في حين ذكر محام عن الغنوشي أن قاضي التحقيق قد أطلق سراح موكله على ذمة التحقيق وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وتننظّم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإثنين المقبل استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد ترفضه المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة. ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي غيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان. وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.

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