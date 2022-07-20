قمة طهران .. الآفاق والمكتسبات

العالم - من ايران

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان جاءا إلى طهران على رأس وفود رفيعة المستوى وعقدا اجتماعات ثنائية وثلاثية مهمة مع كبار المسؤولين في إيران. والان تفضلوا بالبقاء معنا لتسليط مزيد من الضوء على أبعاد هذا الإجتماع.

وأفادت وكالة رويترز في تقرير بأن فلاديمير بوتين غادر أراضي الإتحاد السوفيتي السابق لأول مرة منذ إندلاع الحرب في أوكرانيا متوجهاً إلى طهران، وأنه وبعد ثلاثة أيام فقط من زيارة بايدن للمنطقة، إلتقى بوتين بكبار المسؤولين الإيرانيين. وذكر التقرير نقلاً عن أحد مستشاري بوتين قوله أنه لدينا نحن وإيران، مواقف متقاربة أو متطابقة في معظم القضايا".

وفي هذا الشأن أيضاٌ كتبت صحيفة دويتشه فيله الألمانية إن تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو حظي بإهتمام خلال زيارة بوتين. وأن هذه اللقاءات وفرت فرصة لموسكو وطهران اللتان تخضعان لإجراءات حظر غربية شديدة لإبراز تعاونهما العسكري والاقتصادي والتأكيد للغرب أنهما ليستا لوحدهما.

أما موقع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرايلية فتناولت هذه الزيارات في تقرير تحت عنوان روسيا وتركيا وإيران تبحث الأوضاع في سوريا ومستقبل الشرق الأوسط، وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن هذه الزيارات لها تأثير فعال للغاية من حيث التعاون متعدد الأطراف في سوريا كما ستترك آثارها على الحرب في أوكرانيا وعلى مواقف الولايات المتحدة في سوريا.

الاجتماع الثلاثي والثنائي بين قادة تركيا وإيران وروسيا في طهران له أهمية بالغة على صعيد تطوير التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، وإيجاد توازن دولي وإزالة التوتر أو على الأقل إدارته في المنطقة، خاصة في سوريا. وفي ختام اجتماع أمس دعا قادة الدول الثلاث إيران وروسيا وتركيا في بيان مشترك المجتمع الدولي إلى المشاركة الجادة في إرساء الاستقرار في سوريا وتمهيد الطريق لعودة اللاجئين والنازحين من خلال إعادة بناء البنية التحتية الأساسية. وفي حلقتنا لهذه الليلة سنناقش مختلف جوانب هذا الملف في برنامج من إيران فكونوا معنا.

لمزيد من المعلومات عن هذا الملف يستضيف برنامج "من ايران" الدكتور محمود شوري نائب مدير معهد الدراسات الايرانية والاوروآسيوية وخبير الشؤون الروسية.

- ما هي قراءتكم لاجتماع قمة طهران؟

- ما تأثير هذه القمة على العملية الميدانية في سوريا؟

- ما هو اتجاه التعاون الثنائي بين إيران وروسيا؟ وهل يمكن أن يكون حلاً بديلاً لإحباط تأثير الحظر؟

- ما مدى توافق تركيا مع مسار عملية أستانا؟ من وجهة نظركم هل يمكن لإيران وروسيا ثني تركيا عن عمليتها العسكرية؟

- هل يمكن للحوار بين أردوغان وبوتين أن يؤثر على النزاع في أوكرانيا؟

- هل تعتبرون هذه القمة بأنها بمثابة رد على زيارة بايدن للمنطقة؟