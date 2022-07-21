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شاهد.. محور تفاعل نشطاء التواصل في السودان

الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

الاقتتال في النيل الازرق كان محور تفاعلات الناشطين على مواقع التواصل في السودان.

العالم - هاشتاغ

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان تفاعلا واسعا حول الاقتتال في النيل الازرق حيث كتب "مصطفى الكرادي" مغردا حول هذا الموضوع: "سألني صديقي العربي ايه اللي بيحصل عندكم في ولاية النيل الأزرق؟ قلت له دا صراع سياسي بين قبيلة الهوسا والفونج. وانت تنتمي لمين فيهم؟ الإجابة: الإثنين".

وغرد "سارة العريفي" كاتبة بشأن هذا الموضوع: "الخوف من العنصريين الجهلة يخلوا الوضع أسوأ. يستفزوا مواكب الهوسا بعنصريتهم والوضع يخرج عن السيطرة، قبيلة الهوسا من حقهم التظاهر وايصال صوتهم داخل الخرطوم وأي مدينة في السودان. ونحن علينا الدعوة للتعايش السلمي".

وعلق "إبراهيم" بهذا الشأن: "كل هذه تركمات فلنعترف بأن قبيلة الهوسا لها ثقلها في السودان من قديم الازل ومكون اساسي تم تهميشهم وممارسة العنصرية ضدهم".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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شاهد.. محور تفاعل نشطاء التواصل في السودان