تفاعل واسع مع صورة حقوقي مصري بعد اعتقاله لمدة 3 سنوات

العالم - هاشتاغ

عمرو إمام دخل السجن شابا، وخرج منه عجوزا، وذلك في ظرف ثلاث سنوات فقط، المعتقل المصري عمرو إمام أثار غضبا واسعا وإنتقادات لواقع المعتقلات المصرية والتعامل مع المعتقلين وتحديدا معتقلي الرأي، الذي يخرجون من الإعتقال بشكل مختلف تماما عما دخلوا به.

وشهدت المنصات الرقمية في مصر غضبا واسعا حول حالة عمرو حيث كتب "عبد الرحمن الجندي" مغردا: "مش عارفين دموعنا تنزل م الفرح على الضحكة العريضة اللي شافت السما أخيرا من غير قضبان، ولا من الحزن والقهر على الوش اللي عجز والشعر اللي ابيض بعد 3 سنين حبس انفرادي يشيبوا أي حد عمرو إمام ع الأسفلت، الحمدلله على سلامتك، وربنا ينتقم من اللي عملوا فيك كده بعدد الشعرات اللي ابيضت".

وعلق "معتز": "على قد ما الواحد بيحس بفرحة تلقائية بمجرد ما يقرأ خبر خروج حد مظلوم من السجن، على قد ما بيحس بحزن على عمرهم اللي بيروح في السجن بلا أي تهم وعلى حياتهم اللي هتختلف تماما حتى بعد الخروج. عمرو إمام، واحد من اللي خرجوا انهارده بعد أكثر من ألف يوم في الحبس الاحتياطي".

وغردت "فاطمة" بشأن هذا الموضوع: "فارق الصورتين للمحامي عمرو امام قبل وبعد ٣ سنين سجن انفرادي مرعب".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...