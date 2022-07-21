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وزير الاتصالات الايراني يصل موسكو

وزير الاتصالات الايراني يصل موسكو
الخميس ٢١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني "عيسى زارع بور" اليوم الخميس الى موسكو، لاجراء مباحثات مع نظيره الروسي.

العالم - ايران

وفي هذا السياق، كتب مستشار وزير الاتصالات "مهدي سالم" عبر تويتر، ان "زارع بور" بدا مشاوراته في موسكو مع رئيس الوكالة الاتحادية للاتصالات و وسائل الاعلام الروسية.

واضاف "سالم" : ان المحادثات بين وزيري الاتصالات الايراني والروسي ايضا، ستجري عند الساعة الرابعة من عصر اليوم حسب التوقيت المحلي في موسكو.

يذكر ان العاصمة الروسية استقبلت امس، وفدا ايرانيا ضم 20 خبيرا ومديرا للشركات الناشطة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وقد وصل وزير الاتصالات الايراني اليوم الى موسكو لقيادة هذا الوفد.

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