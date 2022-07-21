لتخفيف آلام الظهر.. 5 نصائح لا غنى عنها

العالم - صحة

تدليك القدمين

على الرغم من أن القدمان بعيدتان جدا عن الظهر، إلا أن مناطق الانعكاس الموجودة على السطح الداخلي للقدم متصلة بالظهر، ويمكن أن يؤدي تدليك هذه المناطق بحركات لطيفة لأعلى ولأسفل إلى التغلب على آلام الظهر.

الاستحمام بالماء الساخن

يساعد الحمام الدافئ على التقليل من الإجهاد وتحفيز الدورة الدموية في المفاصل والعضلات وتقليل تقلصات العضلات.

النوم الكافي

النوم الكافي لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة الكافية لنمط حياة صحي، فالنوم يساعد على تجدد الجسم والتخلص من التوتر والتخفيف من آلام الجسم، ويمكن أن تساعد القيلولة في تخفيف آلام الظهر، خاصة لمن يجلسون لفترات طويلة على المكتب.

تجنب الكافيين

قد يكون للتخلي عن شرب القهوة والمشروبات الأخرى، التي تحتوي على الكافيين، تأثير إيجابي على آلام الظهر، لأن الكافيين يشتبه في تعزيزه لتوتر العضلات، علاوة على أن للكافيين أيضا تأثيرا سلبيا على جودة النوم، وهو أمر مهم للغاية لمنع أو علاج آلام الظهر.

تجنبي أحذية الكعب العالي

تتسبب الأحذية ذات الكعب العالي في حدوث تحول غير طبيعي في توزيع وزن الجسم.