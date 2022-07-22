الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها

شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

في تعليقه على التهديدات التي أطلقها الكيان الاسرائيلي ضد ايران مؤخرا حذر المتحدث باسم قوات حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف الكيان الصهيوني، من ارتكاب ىية حماقة ضد ايران.

العالم - ايران

وقال العميد رمضان شريف في كلمة له امس الخميس بمحافظة قزوين، إن الصهاينة يحاولون جاهدين تهديد الجمهورية الإسلامية، ولكن من هنا نعلن للكيان الإسرائيلي الغاصب (لأرض فلسطين) أنك إذا أرتكبت حماقة، فانك ستتلقى درسا يجعلك تخسر والى الابد هذه الـ27000 كيلومتر التي تحتلها، ولا تشك في هذا التهديد.

وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة لتل ابيب والرياض، أوضح العميد شريف ان بايدن أدلى في زياراته بتصريحات غير موزونة جعلت العالم يسخر منه ، لأن العالم كله شاهد خلال الاعوام الـ43 الماضية اقتدار هذا النظام (الاسلامي) و عجز اميركا.

وأضاف المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: "في الدفاع المقدس عن أمتنا ، ليس فقط كان نظامنا منتصراً وشامخاً، بل نجح نظامنا أيضًا في محاربة الاستكبار بزعامة أميركا والصهيونية".

وقال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية: إن أهم وأهم مطالب الشهداء بالنسبة لنا هو الحفاظ على النظام المقدس للجمهورية الإسلامية وتعزيز اقتدار هذا النظام المقدس والإلهي الذي تأسس بمبادرة من الإمام الراحل ، ولازال زاهرا كالشمس في هذا العالم بفضل شجاعة وجهود وحكمة القيادة.

روابط ذات صلة

اللواء جعفري: ضربات إيران للكيان الصهيوني تضاعفت ومستمرة

العميد شريف: لن نتحمل وجود معاقل "إسرائيلية" في جوارنا

حرس الثورة الاسلامية يدك مواقع الإرهابيين في أربيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. زيارة الرئيس الامريكي العجوز الفاشلة وزلات لسانه

شاهد.. متظاهرون عراقيون يتوعد باستهداف المصالح التركية

تخلص من الاكتئاب نهائيا بتناول تفاحة يوميا

الكاظمي يعقد اجتماعا مع قادة الكتل بشأن قصف دهوك

شريف للصهاينة: بارتكابكم أية حماقة ستفقدون جميع الاراضي التي تحتلونها

سلامي يعزو تراجع العدو عن فكرة مهاجمة ايران الى تنامي قدرات القوة البرية