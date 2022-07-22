قطر تغطي نفقات المازوت لمنشآت صحية في لبنان

العالم-قطر

وتسلم الجانب اللبناني دفعتين من المساعدات المتمثلة في ما يقارب 991 ألف لتر من المازوت، لتغطية أكثر من 40 مستشفى حكومياً ومراكز لرعاية المسنين، بالإضافة إلى منشآت صحية، حسب وكالة الأنباء القطرية.

ونقلت الوكالة عن مدير عام صندوق قطر للتنمية، "خليفة الكواري"، قوله إن "هذه المساعدات تأتي لتخفيف العبء على الشعب اللبناني الشقيق، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأضاف "الكواري" أن "هذه المساعدات ستلعب دوراً محورياً في دعم القطاع الصحي الحكومي اللبناني".

وفي السياق، نقلت الوكالة القطرية، عن وزير الصحة العامة اللبناني، "فراس الأبيض"، قوله إن مبادرة صندوق قطر للتنمية جاءت في وقتها كرسالة دعم للقطاع الصحي والاستشفائي الحكومي كي يبقى صامداً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وأضاف "الأبيض": "هدفنا في هذه المرحلة الاستدامة في تقديم الخدمات الصحية والاستشفائية الحكومية".

وذكر أن "تزويد المستشفيات الحكومية ومستودعات الأدوية بالوقود اللازم لتوليد الطاقة أمر حيوي وضروري لتحقيق هذا الهدف".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي تشعر فيها دولة قطر الشقيقة لبنان بأنه ليس وحيداً في وقت الأزمات".

وخلال السنوات الماضية، قدمت قطر العديد من المساعدات للحكومة والشعب اللبناني بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.

وأحدث هذه المساعدات أعلنت عنها وزارة الخارجية القطرية في 30 يونيو/حزيران الماضي، بتقديم دعم مالي للجيش اللبناني بقيمة 60 مليون دولار.