عاصفة بحرية تقتل 12 صيادا جنوبي الصومال

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وقال عبدالله علي، المدير العام في وزارة الثروة السمكية بجوبالاند، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "العاصفة البحرية التي شهدتها المناطق الساحلية للولاية في الأيام الماضية، تسببت في خسائر بشرية ومادية".

وأضاف علي، أن "12 صياداً لقوا حتفهم في عرض البحر جراء انقلاب قواربهم لشدة العاصفة، فيما تضررت نحو 10 قوارب أخرى بسبب الأمواج العاتية".

وحذرت الوزارة الصيادين من الإبحار لمسافات بعيدة، واصطحاب معدات السلامة خلال العواصف البحرية، التي قد تستمر حتى منتصف أغسطس/آب المقبل.

وتتكرر الخسائر المادية والبشرية جراء العواصف المطرية في سواحل الصومال نتيجة غياب نظم الإنذار المبكر للعواصف والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.