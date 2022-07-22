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عاصفة بحرية تقتل 12 صيادا جنوبي الصومال

عاصفة بحرية تقتل 12 صيادا جنوبي الصومال
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الثروة السمكية في ولاية جوبالاند المحلية، جنوبي الصومال اليوم الجمعة، مصرع 12 صيادا جراء عاصفة ضربت المناطق الساحلية في الولاية.

العالم - افريقيا

وقال عبدالله علي، المدير العام في وزارة الثروة السمكية بجوبالاند، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "العاصفة البحرية التي شهدتها المناطق الساحلية للولاية في الأيام الماضية، تسببت في خسائر بشرية ومادية".

وأضاف علي، أن "12 صياداً لقوا حتفهم في عرض البحر جراء انقلاب قواربهم لشدة العاصفة، فيما تضررت نحو 10 قوارب أخرى بسبب الأمواج العاتية".

وحذرت الوزارة الصيادين من الإبحار لمسافات بعيدة، واصطحاب معدات السلامة خلال العواصف البحرية، التي قد تستمر حتى منتصف أغسطس/آب المقبل.

وتتكرر الخسائر المادية والبشرية جراء العواصف المطرية في سواحل الصومال نتيجة غياب نظم الإنذار المبكر للعواصف والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.

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عاصفة بحرية تقتل 12 صيادا جنوبي الصومال

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