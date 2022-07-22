روسيا وأوكرانيا توقعان الاتفاق الخاص بشأن تصدير الحبوب

العالم ـ تركيا

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اسطنبول ستكون منطلقا لإعادة توجيه شحنات الحبوب نحو مختلف أنحاء العالم، قائلا: قمنا بجهود مضنية مع الجانبين الأوكراني والروسي لإخراج شحنات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وأضاف: نفخر اليوم بإطلاق اتفاقية تصدير الحبوب التي ستلعب دورا كبيرا في حل أزمة الغذاء العالمية.

وتابع: أتوجه بالشكر للرئيسين بوتين وزيلنسكي لدعمهما تسهيل إيصال الحبوب لمختلف بقاع العالم.

وقال: النزاع الحالي لا يوجد فيه منتصر وربما حان الوقت لإسكات المدافع. خطوة اليوم ستكون منعطفا يبعث الأمل في السلم والاستقرار والحرب ستنتهي حتما على طاولة المفاوضات.

وبدء قبل قليل مراسم توقيع الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب من أوكرانيا برعاية الأمم المتحدة ووساطة تركيا.

ووقع وزير الدفاع الروسي وثائق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية مع نظيره التركي وبإشراف الأمين العام للأمم المتحدة. وقام وزير التنمية الأوكراني بدوره بتوقيع الاتفاق مع وزير الدفاع التركي وبإشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال منسق السیاسة الخارجیة للاتحاد الأوروبی جوزيب بوريل إن "اتفاقية اسطنبول الخاصة بإخراج الحبوب الأوكرانية خطوة في الاتجاه الصحيح وندعو إلى تنفيذها بسرعة".