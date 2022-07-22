جلالي: بوتين شرح لقائد الثورة الاسلامية معارضة قادة أوروبيين لتوسع الناتو

العالم- ايران

وشرح السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي في مقابلة مع الموقع الاعلامي لمكتب سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي تفاصيل عن ما دار في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قائد الثورة الاسلامية قائلا ان اللقاء تداول مسألة تعزيز التعاون التجاري الايراني الروسي واليقظة امام السياسات الغربية الخادعة وحفظ وحدة الاراضي السورية وضرورة طرد اميركا من شرق الفرات والنزعة التوسعية لدى الغرب والناتو والتي أدت الى خلق الازمة في اوكرانيا.

واضاف جلالي ان سماحة قائد الثورة الاسلامية والذي يملك رؤية ثاقبة ودقيقة تجاه القضايا الاقليمية والدولية قد تداول بعض القضايا واعتقد ان تحليله للامور كان ملفتا جدا لدى الطرف الروسي، كما ان سماحته الذي لديه نظرة مشفقة تجاه قضايا المنطقة قد لفت الى بعض النقاط والتحذيرات، وكانت وجهات النظر لدى الطرفين تجاه القضايا الاقليمية والدولية وكذلك التعاون الثنائي متقاربة جدا وتم طرح آراء جيدة جدا.

وتابع جلالي ان من اهم مطالب سماحة قائد الثورة الاسلامية هو متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ونحن الان في احد افضل فصول تاريخ العلاقات بين الجانبين وان نهج الحكومة الروسية وتوجهات الحكومة الايرانية هو باتجاه تعزيز العلاقات والتقارب وتوحيد الارادات.

وفيما يتعلق بحذف الدولار بشكل تدريجي عن التبادل بين البلدين والتمهيدات اللازمة لذلك قال جلالي: في الوقت الحالي فان 60% من تعاملاتنا التجارية هي بالروبل والريال ونحن متقدمون في هذا المجال، نحن نستطيع ادراج بقية مبادلاتنا التجارية ايضا في هذا الاطار لأن هناك ارادة متوفرة من اجل ذلك في روسيا وفي ايران ايضا وكان هذا الموضوع من اهداف زيارة رئيس البنك المركزي الايراني الى روسيا.