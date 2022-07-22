الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تونس تستعد للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.. والرئيس 'سعيد' يتابع الأمر

تونس تستعد للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.. والرئيس 'سعيد' يتابع الأمر
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

اطلع الرئيس التونسي، قيس سعيد، على الاستعدادات الجارية لتأمين عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له الاثنين المقبل.

العالم - تونس

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال سعيد، بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني عماد مميش.

وأبلغ الرئيس التونسي، وزير الدفاع الوطني تقديره للجهود التي بذلتها المؤسسة العسكرية في إطفاء الحريق الذي شبّ بجبل بوقرنين بالضواحي الجنوبية لتونس العاصمة، واستدعى تدخل طائرات مروحية تونسية إلى جانب قوات الدفاع المدني للسيطرة عليه.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر، أكد الالتزام بالحياد خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر له 25 يوليو الجارى.

جاء ذلك خلال زيارة بو عسكر، لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمدن سوسة والقيروان والمنستير والذي واكب خلالها عملية تشكيل رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعضاء المكاتب استعدادًا للاستفتاء.

وعاين رئيس الهيئة، خلال جولته، عملية تجهيز المواد الانتخابية والاستعدادات الجارية لتوزيعها على مراكز الاقتراع.

جدير بالذكر أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى داخل تونس في 25 يوليو الجارى، على أن يجري أيام 23 و24 و25 من نفس الشهر للتونسيين المقيمين بالخارج.

روابط ذات صلة

محامو تونس يرفضون دستور الرئيس سعيّد لهذا السبب..

الدعوة للاحتجاج في تونس قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المرزوقي يدعو التونسيين لمقاطعة الاستفتاء

بالصور.. حيوانات إسبانيا تحارب الحر بالمثلجات

شاهد.. "اتفاقية الغذاء" هل ستنقذ العالم من خطر الجوع؟

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 22-07-2022

تونس تستعد للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.. والرئيس 'سعيد' يتابع الأمر

شاهد.. سیناریوهات القصف التركي على دهوك العراق