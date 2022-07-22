الكهرباء العراقية توضح تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم توقيع اتفاقية مع الجانب الإيراني لمدة 5 سنوات لتزويد العراق بـ(400) ميكاواط من خلال الخطوط الإيرانية".

وأضاف، أنه "التوقيع تم بعد دفع مستحقات إيران من الغاز وبحسب موافقة مجلس الوزراء والهدف ليس فقط تزويد العراق بـ(400) ميكاواط بل أيضاً تحسين الفولتيات ومعالجة انخفاضها ما سيسهم في زيادة ساعات التجهيز".

وأضاف موسى، أن "العراق يمتلك خطوطاً مربوطة تزامنياً مع الجانب الإيراني بهدف إنجاز الاتفاق وكانت تنتج طاقة بسقف أعلى يصل إلى 1200 ميكاواط".

وتابع أن "الاتفاقية تقوم على أساس دفع المستحقات وبحسب حاجة العراق"، موضحاً أن "الدفع يكون على أساس قيمة الأموال التي تسدد الطاقة وحسب أوقات الذروة وحاجة الوزارة ومن الممكن أن تنتفي الحاجة لها في أوقات غير الذروة".