الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الكهرباء العراقية توضح تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران

الكهرباء العراقية توضح تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أوضحت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وإيران في مجال الطاقة مؤكدة أنها ستحقق هدفين هما استيراد الكهرباء وتحسين الفولتيات.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم توقيع اتفاقية مع الجانب الإيراني لمدة 5 سنوات لتزويد العراق بـ(400) ميكاواط من خلال الخطوط الإيرانية".
وأضاف، أنه "التوقيع تم بعد دفع مستحقات إيران من الغاز وبحسب موافقة مجلس الوزراء والهدف ليس فقط تزويد العراق بـ(400) ميكاواط بل أيضاً تحسين الفولتيات ومعالجة انخفاضها ما سيسهم في زيادة ساعات التجهيز".
وأضاف موسى، أن "العراق يمتلك خطوطاً مربوطة تزامنياً مع الجانب الإيراني بهدف إنجاز الاتفاق وكانت تنتج طاقة بسقف أعلى يصل إلى 1200 ميكاواط".
وتابع أن "الاتفاقية تقوم على أساس دفع المستحقات وبحسب حاجة العراق"، موضحاً أن "الدفع يكون على أساس قيمة الأموال التي تسدد الطاقة وحسب أوقات الذروة وحاجة الوزارة ومن الممكن أن تنتفي الحاجة لها في أوقات غير الذروة".

روابط ذات صلة

الأعرجي يؤكد اتخاذ إجراءات مهمة ردا على القصف التركي لدهوك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موريتانيا.. وقفة احتجاجية تطالب الحكومة بالاستقالة

السلطة تحقق.. موظف يسرق ملايين الجنيهات من أكبر بنوك الدولة في مصر!

رئيس الأركان القطري: علاقاتنا مع أمريكا تزداد قوة

روسيا: نعارض تحويل العراق إلى ساحة مواجهة إقليمية

الكهرباء العراقية توضح تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية مع إيران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-07-2022