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مسلح يقتل 3 أشخاص في ولاية أيوا الأمريكية وينتحر

مسلح يقتل 3 أشخاص في ولاية أيوا الأمريكية وينتحر
الجمعة ٢٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمتنزه حكومي في شرق ولاية أيوا صباح الجمعة، كما قتل المسلح المشتبه به.

العالم-الامريكيتان

وذكر العميل الخاص المسؤول عن قسم التحقيقات الجنائية بولاية أيوا مايك كرابفل في بيان إن الشرطة استجابت لتقارير إطلاق النار في متنزه ماكوكيتا كيفز قبل السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن عناصر الشرطة الذين استجابوا للبلاغات بشأن الحادث وجدوا ثلاثة قتلى في المكان.

ولم يحدد مايك كرابفل كيف لقوا مصرعهم كما أنه لم يكشف عن هوياتهم.

وأشار العميل الخاص إلى أن عناصر الشرطة الذين فتشوا الموقع عثروا في وقت لاحق على جثة رجل من ولاية نبراسكا توفي متأثرا بإصابة نتيجة إطلاقه النار على نفسه.

وحددت السلطات هويته على أنه أنتوني شيروين البالغ من العمر 23 عاما.

وفي أعقاب إطلاق النار تم إخلاء المتنزه.

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مسلح يقتل 3 أشخاص في ولاية أيوا الأمريكية وينتحر

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