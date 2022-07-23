ايران تدعو للتركيز على الحل السياسي للازمة الاوكرانية

العالم - ايران

جاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره المجري بيتر سيارتو مساء الجمعة وقال ان تعزيز العلاقات مع المجر يعتبر من الاولويات لدى ايران.

كما اشار امير عبداللهيان الى التقدم الحاصل في ايران وانجازاتها العلمية والتقنية ومنها توطين المعرفة والتقنية النووية السلمية المتعددة الاستخدامات في المجالات الطبية والزراعية والصناعية ولانتاج الكهرباء مؤكدا استعداد للتعاون مع المجر في المجالات العلمية.

واكد امير عبداللهيان عزم ايران على حفظ وتطوير المعرفة النووية السلمية وكذلك جدية طهران في المفاوضات الرامية لرفع الحظر والتوصل لاتفاق جيد ومستدام قائلا ان الحوار مستمر عبر الاتحاد الاوروبي ونامل ان يتحلى الطرف الاميركي بالواقعية ويسهل عودة كافة الاطراف الى الاتفاق.

وفيما يتعلق بالازمة الاوكرانية اكد امير عبداللهيان على الموقف المبدئي لطهران في رفض الحرب والعقوبات قائلا ان ايران تدعو الى التركيز على الحل السياسي للازمة الاوكرانية وستواصل مشاوراتها وجهودها بين روسيا واوكرانيا لدعم المسار السياسي لحل هذه الازمة والمساعدة على حفظ امن الطاقة والامن الغذائي وقال: لقد اجرينا محادثات بهذا الصدد مع المسؤولين الروس والاوكرانيين.

من جهته اكد وزير الخارجية المجري ضرورة رفع مستوى العلاقات الثنائية بين بلاده وايران مشددا على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وتفعيل اتفاقيات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وثمن سيارتو الجهود الايرانية لارساء الاستقرار في المنطقة والعالم قائلا ان المجر تدعو للسلام في اوكرانيا والاستقرار في الشرق الاوسط وتثمن الدور الايراني الداعم للاستقرار في المنطقة واستضافة قمة عملية استانا في طهران.

كما اشاد وزير الخارجية المجري باهتمام ايران بموضوع امن الطاقة مؤكدا ان قضية الطاقة هي مسالة مصيرية لاوروبا والعالم قائلا ان دخول ايران بشكل اوسع واقوى لسوق الطاقة العالمي يؤمن مصلحة كافة دول وشعوب العالم.

وجدد وزير الخارجية المجري الدعوة لنظيره الايراني لزيارة المجر مؤكدا التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع طهران في مختلف المجالات.