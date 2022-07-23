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سوريا.. تطبيق آلية جديدة لتوزيع البنزين والمازوت المباشر

سوريا.. تطبيق آلية جديدة لتوزيع البنزين والمازوت المباشر
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية اليوم أن تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادتي  البنزين والمازوت المباشر “بالسعر الحر” وفق نظام الرسائل النصية القصيرة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 24-7-2022.

العالم-سوريا

وذكرت الوزارة في بيان ن الآلية الجديدة تعتمد على إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل عملية الشراء على نظام الرسائل من خلال المنصات الإلكترونية التالية “تطبيق وين وقناة التلغرام” وسيتم توزيع المادة من محطة الوقود تبعاً لأقدمية التسجيل على المادة وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن إعادة طلب المادة مؤكدة ضرورة التأكد من رقم الموبايل الخاص بالبطاقة لضمان استلام الرسالة النصية القصيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أوردت على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” خطوات اختيار محطة الوقود لاستلام مادتي البنزين المباشر أو المازوت المباشر “بالسعر الحر” عبر قناة التلغرام التفاعلية وطريقة طلب مادتي البنزين المباشر والمازوت المباشر “بالسعر الحر” عبر قناة التلغرام التفاعلية وطريقة اختيار محطة الوقود لاستلام مادتي البنزين المباشر أو المازوت المباشر “بالسعر الحر” عبر تطبيق “وين” وطريقة تسجيل طلب لاستلام مادتي البنزين المباشر أو المازوت المباشر “بالسعر الحر” عبر تطبيق “وين”.

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سوريا.. تطبيق آلية جديدة لتوزيع البنزين والمازوت المباشر

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