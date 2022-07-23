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شاهد.. السعودية من منبوذة امريكياً الى شريك على الطاولة

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

لطالما حرصت امريكا على ان تقدم نفسها في هذا العالم انها استاذة في الديمقراطية وسيدة في الحرية ومدافعة عن حقوق الانسان الى آخر نفس، وان هذه الصورة التقليدية التي حفظها العالم عن امريكا في الاعلام وفي الكتب وفي الروايات.

خاص بالعالم

لكن الذي يعرف حقيقة الامور يدرك تماماً ان هذا ما هو الا كذب وخداع واكبر مثال على هذا الامر على ان امريكا منافقة ومخادعة وان الرؤساء الامريكيين مثلهم بعض الاحيان يتجاوزون رؤساء العالم الثالث في الكذب والخداع والالتفاف.

وهذا بايدن يعطينا اكثر مثال على مثل هذا الامر، يعني عملياً في زيارته الى السعودية نسف كل المقولات التي كان يتحدث عنها، عن الديمقراطية وحقوق الانسان الى اخره، وان السعودية كيان منبوذ لا يحترم حقوق الانسان، وحاكم السعودية مدان بالجرائم، هذا ما كان يقوله بايدن نفسه، ولكنه قلب على كل المعايير والمفاهيم وراح زار السعودية، وذلك لحاجته للنفط السعودي وسعيه لحماية كيان الاحتلال الاسرائيلي، حيث يكشف اللقاء ازدواج معايير حقوق الانسان وحرية التعبير لدى الولايات المتحدة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد.. السعودية من منبوذة امريكياً الى شريك على الطاولة

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