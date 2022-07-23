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سلطات خيرسون: الأمريكيون يشرفون على قصف المنطقة بمنظومة "هيمارس"

سلطات خيرسون: الأمريكيون يشرفون على قصف المنطقة بمنظومة
السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن المختصين الأمريكيين هم من يشرفون على قصف منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا باستخدام منظومة هيمارس الصاروخية الأمريكية .

العالم _ أوکرانیا

وأضاف ستريموسوف أن "المتطرفين الأوكرانيين ليسوا وراء قصف جسر أنتونوفسكي. هذه أعمال محددة من جانب الأمريكيين. المتخصصون الأمريكيون الذين وصلوا إلى أوكرانيا هم من يطلقون النار على الجسر".

إلى ذلك نفذت القوات الأوكرانية عدة هجمات على سد محطة الطاقة الكهرومائية في نوفايا كاخوفكا وجسر أنتونوفسكي عبر نهر دنيبر بالقرب من خيرسون.

وتعرض جزء من الجسر لأضرار بالغة، وتم حظر حركة الشاحنات عليه وتوجيهها إلى نوفايا كاخوفكا.

وليلة الخميس، حاولت كييف مرة أخرى مهاجمة جسر أنتونوفسكي، لكن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 12 صاروخا من منظومة هيمارس، وجهت لضرب الجسر.

في سياق متصل أفاد المركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار بجمهورية لوغانسك باستهداف القوات الأوكرانية مدينة ستاخانوف بصواريخ هيمارس الأمريكية.

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