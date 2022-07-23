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في الذكرى الثامنة لتأسيسه.. إستعراض "الحشد الشعبي" العسكري يلفت الانظار

السبت ٢٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

إستعراض "الحشد الشعبي" بذكرى تأسيسه الثامنة

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بالفيديو والصور..الحشد الشعبي يجري استعراضا عسكريا

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فيديو غرافيك.. في الذكرى الثامنة لتأسيسه.. إستعراض "الحشد الشعبي" العسكري يلفت الانظار

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