الحشد الشعبي اثبت جدارته في المواجهات وطوّر قدراته العسكرية

خاص بالعالم

وقال: ان الاستعراض العسكري شاركت فيه دبابات ومدفعية وطائرات مسيرة من طراز راصد وحسيب وانواع الرادارات وراجمات صواريخ واجهزة الاتصالات ومختلف انواع الاسلحة تم عرضها، معتبراً مشاركة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انما تؤكد ان القوات المسلحة العراقية هي وحدة واحدة، وان الحشد الشعبي جزء مهم من القوات المسلحة في ظل مختلف الحكومات، لافتاً ان القوات المسلحة شاركت جنباً الى جنب الحشد الشعبي في العرض العسكري.

واكد مدير مكتب العالم، ان الحشد الشعبي قوة فتية لكنه اثبت جدارته العسكرية في المواجهات، واضاف انه الى جانب عمله العسكري يقوم الحشد الشعبي بتنمية قدراته في مجال الصناعة العسكرية.

واوضح، ان الاستعراض العسكري للحشد الشعبي بعث رسالة بأنه قادر على حماية السيادة العراقية بعد القصف التركي على مصيف يقصده السيّاح في دهول شمالي العراق، ونوه بان الحشد الشعبي اثبت تمسكه بالحفاظ على الوحدة الوطنية.

وتابع مدير العالم يقول: ان الحشد الشعبي يتحرك على عدة محاور ما يجعله قدرة يمكن الاعتماد عليها، وقد تأسس بناء على فتوى المرجعية الدينية للتصدي لتنظيم داعش الوهابي، حيث ان الحشد الشعبي تم تنظيمه ضمن قانون بعد دحر داعش.

ولفت الى ان الحشد الشعبي يقوم باستقطاب المتطوعين لكن وفق الحاجة. وانه منذ تأسيسه بفتوى المرجعية تشكل من مختلف المكونات العراقية ولا يقتصر على طائفة او مكون بعينه، مؤكداً ان الحشد الشعبي لن يجر الى المناكفات والصراعات السياسية، واثبت انه الاكثر انصياعاً لاوامر القائد العام في الدفاع عن سيادة العراق.

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