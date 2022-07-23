رجل أعمال يتضامن مع فتى سوري بعد فيديو عن معاناته من العنصرية بتركيا

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وقال رجل الأعمال التركي “توكتاش” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها صورة جمعته بالفتى السوري: “أخبروا أوميت أوزداغ أنني سأتكفل بتعليمه لأنه طالب مجد ذو أخلاق عالية وأنا فخور جداً بمعرفته” مردفاً: “أتممنا معاً ختمة خلال رمضان”.

وأضاف في تغريدة أخرى موجها حديثه للفتى السوري: “أحمد حجة (كنجو) أعدك سأبذل قصارى جهدي لمنحك جنسية الجمهورية التركية التي نحملها بشرف ونجعلك مواطناً في الجمهورية التركية.”

رد “كنجو” على المغالطات حول اللاجئين السوريين

وظهر “كنجو” قبل أيام خلال مقابلة في منطقة أوسكودار للرد على مغالطات سردها مواطنون أتراك عن اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أنه ترك المدرسة بسبب العنصرية وقد اجتاح مقطع الفيديو حديث وسائل التواصل والإعلام.

وفي أثناء الحديث، حاول مواطنون أتراك تحميل اللاجئين السوريين في تركيا مشكلات الاقتصاد وغيرها، ليتدخل حينذاك أحمد كنجو ويتحدث عن ظروفه المعيشية وكل ما مر به خلال حياته كلاجئ سوري في تركيا.

هجوم عنصري

وتعرض “كنجو” خلال رده على معلومات مغلوطة حول السوريين وتصحيحها، لهجوم عنصري، ومضايقات من بعض الموجودين ممن وصفوه بالمتسول وآخرون وصفوا السوريين بأنهم يأكلون أموال الأتراك، وآخرون طالبوه بالرحيل إلى بلده، ليرد عليهم واحدا تلو الآخر ويفند المعلومات الخاطئة.

وحاول “كنجو” أن يوصل رسالة إلى الموجودين بأن ما يحصل في سوريا ليست حرباً تقليدية، وقال إن “الرئيس والجيش والشرطة في سوريا هم من يقتلوننا ويلقون علينا القذائف والقنابل”. وعندما حاول بعض الموجودين التضييق عليه والصراخ عليه بكلمات مثل “ارحل من هنا”، و”أنت لا تعرف شيئاً” قال أحمد لهم “أنا إنسان”.

أنا إنسان

وعقب تداول الفيديو وانتشاره، عبر العديد من الناشطين عن تضامنهم مع أحمد كنجو الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام والأوساط الاجتماعية في تركيا خلال اليومين الماضيين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر شباناً أتراكاً في مناطق مختلفة من مدينة إسطنبول، وهم يحملون لافتات حملت وسم “Ben Bir İnsanım” (أنا إنسان) تعبيراً عن تضامنهم مع كنجو الذي وجهت إليه عبارات عنصرية غاضبة من بعض الأتراك خلال محاولته تصحيح مفاهيم خاطئة بحق السوريين اللاجئين في تركيا.